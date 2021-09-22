Общественники призвали Минтранс ограничить полёты «Уральских авиалиний»

Пассажирам приходится ждать самолёты "Уральских авиалиний". Фото: Евгения Скачкова.

Общественники, недовольные частыми задержками рейсов "Уральских авиалиний", обратились в Минтранс. Они требуют приостановить выдачу новых разрешений на полёты компании, а при необходимости сократить её полётную программу.

Об этом говорится в письме председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова (находится в распоряжении "Известий"). По информации издания, в документе речь также идёт об авиакомпании "Якутия", в отношении которой Ространснадзором были выявлены систематические нарушением правил безопасности полётов. Помимо мер, предложенных для "Уральских авиалиний", у якутского перевозчика предлагается ограничить действие сертификата эксплуатанта, что в дальнейшем может привести к банкротству компаний.

Илья Зотов также рассказал, что компании должны получать новые направления, только если обеспечивают безопасность перевозок и не допускают задержек вылетов. "В ином случае авиакомпании будут по-прежнему игнорировать безопасность полётов и задерживать свои рейсы, как это будет выгодно перевозчику", - добавил он.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ также предоставил текст письма "Областной газете".

Фото: отрывок из письма, направленного в Минтранс

В уральской авиакомпании "ОГ" рассказали о причинах задержек, комментировать возможные дальнейшие решения Минтранса там не стали.

Как сообщили изданию в пресс-службе "Уральских авиалиний", из-за закрытия большинства международных полётов в летнем сезоне 2021 года авиаперевозчики столкнулись с рядом проблем. В том числе перегруженностью российских аэропортов и нехваткой обслуживающего персонала. Кроме того, отмечалось увеличение времени стоянок, обусловленное работой санитарно-карантинных служб, а также недостаточной обустроенностью контрольно-пропускных пунктов.

Помимо указанных общеотраслевых проблем были и частные факторы. К задержкам, по информации авиакомпании, приводили неверные прогнозы погоды. К примеру, в аэропорту Благовещенска довольно часто прогнозируется, но не оправдывается туман. Ещё одной причиной стала задержка и перенос поставок трёх новых самолётов А321 (планируемая дата поставки март 2021, а фактическая 15 июля) и двух А320 - вместо мая пришли в начале августа.

"Мы, безусловно, обеспокоены показателями регулярности нашей авиакомпании", - заявили "ОГ", добавив, что с целью улучшения регулярности полётов был предпринят ряд мер, внесены корректировки в программы авиаперевозок:

Увеличено время перелётов за счёт ввода рейсов в Турцию, как следствие уменьшено количество взлёт-посадок;

Оптимизировано расписание по внутренним воздушным линиям, сокращены и объединены рейсы;

Перестроено расписание выполнения полётов в Благовещенск с целью минимизации влияния метеопрогнозов 15.08.2021 на вылеты с 30.08.21;

Оптимизированы схемы обеспечения бортовым питанием;

Увеличено время простоя на техническое обслуживание ВС;

Проведены переговоры с Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики по оптимизации расписания.

"В целом хотим отметить, что специфика перевозок, осуществляемых воздушным транспортом, - это их непрерывный характер и подверженность техническим, метеорологическим и другим влияниям, независящим от авиакомпании. Также хотели бы отметить, что авиакомпания всегда строго выполняет требования ФАП при задержках", - уточнили в компании.

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