Россия на взаимной основе возобновляет авиасообщение с пятью странами

Рейсы начнут осуществлять с 5 октября. Фото: Галина Соловьёва.

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение сразу с пятью странами. Рейсы будут осуществляться на взаимной основе.

Улететь можно будет в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР. Соответствующее решение было принято в ходе заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России. Ранее в стране также вернули рейсы в Испанию, Кению, Словакию и Ирак.

В начале октября регулярное авиасообщение возобновят со следующими государствами:

Дания по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю;

по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю; Джибути по маршруту Москва – Джибути с частотой 2 рейса в неделю;

по маршруту Москва – Джибути с частотой 2 рейса в неделю; Новая Зеландия по маршруту Москва – Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю;

по маршруту Москва – Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю; Перу по маршруту Москва – Лима с частотой 2 рейса в неделю;

по маршруту Москва – Лима с частотой 2 рейса в неделю; Южно-Африканская Республика по маршруту Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Также принято решение с 5 октября увеличить число регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами:

Бахрейн по маршруту Москва – Манама до 3 рейсов в неделю;

по маршруту Москва – Манама до 3 рейсов в неделю; Индия по маршруту Москва – Дели до 4 рейсов в неделю;

по маршруту Москва – Дели до 4 рейсов в неделю; Объединённые Арабские Эмираты по маршрутам Москва – Дубай до 10 рейсов в неделю, Москва – Абу-Даби до 5 рейсов в неделю, Жуковский – Дубай до 2 рейсов в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты в пункты на территории ОАЭ, с 1 до 2 рейсов в неделю;

по маршрутам Москва – Дубай до 10 рейсов в неделю, Москва – Абу-Даби до 5 рейсов в неделю, Жуковский – Дубай до 2 рейсов в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты в пункты на территории ОАЭ, с 1 до 2 рейсов в неделю; Таджикистан по маршруту Москва – Худжанд и Москва – Куляб до 2 рейсов в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб до 2 рейсов в неделю по каждому маршруту;

по маршруту Москва – Худжанд и Москва – Куляб до 2 рейсов в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб до 2 рейсов в неделю по каждому маршруту; Узбекистан по маршруту Москва – Ташкент до 4 рейсов в неделю.

Кроме того, появятся рейсы по следующим маршрутам:

Узбекистан по маршрутам: Москва – Бухара с частотой 2 рейса в неделю, Москва – Ургенч 1 рейс в неделю, Москва – Самарканд 2 рейса в неделю, Москва – Наманган 1 рейс в неделю, Москва – Фергана 1 рейс в неделю, Москва – Андижан 1 рейс в неделю, Москва – Термез 1 рейс в неделю; регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в указанные пункты Республики Узбекистан с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте;

по маршрутам: Москва – Бухара с частотой 2 рейса в неделю, Москва – Ургенч 1 рейс в неделю, Москва – Самарканд 2 рейса в неделю, Москва – Наманган 1 рейс в неделю, Москва – Фергана 1 рейс в неделю, Москва – Андижан 1 рейс в неделю, Москва – Термез 1 рейс в неделю; регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в указанные пункты Республики Узбекистан с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Объединённые Арабские Эмираты по маршруту Москва – Шарджа с частотой 3 рейса в неделю;

по маршруту Москва – Шарджа с частотой 3 рейса в неделю; Индия по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте;

по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю;

по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю; Киргизия по маршруту Москва – Ош с частотой 4 рейса в неделю; по маршрутам Санкт-Петербург – Бишкек 1 рейс в неделю, Санкт-Петербург – Ош и Новосибирск – Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте, Красноярск – Ош, Екатеринбург – Ош и Иркутск – Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте;

по маршруту Москва – Ош с частотой 4 рейса в неделю; по маршрутам Санкт-Петербург – Бишкек 1 рейс в неделю, Санкт-Петербург – Ош и Новосибирск – Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте, Красноярск – Ош, Екатеринбург – Ош и Иркутск – Ош по 1 рейсу в неделю на каждом маршруте; Япония по маршруту Хабаровск – Токио с частотой 7 рейсов в неделю.

Помимо этого с 4 ноября планируется увеличить количество регулярных рейсов со Шри-Ланкой по маршруту Москва – Коломбо до 2 рейсов в неделю. Вместе с тем с учётом сложной эпидемической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с этой страной.

Как писала «Областная газета», с 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Кроме того, были сняты все ограничения на перелёты между РФ и Белоруссией.