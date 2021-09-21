Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией

Россия также сняла все ограничения на воздушное сообщение с Белоруссией. Фото: Алексей Кунилов

Россия с сегодняшнего дня, 21 сентября, возобновляет авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Кроме того, снимаются все ограничения на перелёты между РФ и Белоруссией.

Соответствующие решения ранее принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Перелёты будут осуществляться «на взаимной основе». Помимо этого, с 21 сентября возобновятся полёты в Египет и Турцию из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, сообщала пресс-служба Правительства РФ в своём телеграм-канале.

Между Москвой и Мадридом, а также Москвой и Барселоной рейсы будут выполняться по четыре раза в неделю. Из Москвы в Малагу и Аликанте лайнеры будут летать дважды в неделю. Кроме того, по данным РБК, по маршруту Москва — Багдад будет выполняться по два рейса в неделю. С той же периодичностью можно будет улететь из Москвы в Найроби. В Братиславу рейсы возобновятся не только из российской столицы (четыре раза в неделю), но и из Санкт-Петербурга (два раза в неделю). Также с 21 сентября увеличится число рейсов в курортные города Египта. Вместо нынешних 15 рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы будет выполняться по 25 рейсов, а из аэропортов других городов — по три рейса в неделю.

Испания, как и Словакия не принимают туристов из РФ, только отдельные категории граждан. Об этом сообщает АТОР. Приезжающим необходимо предоставить Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия (справка на английском, французском или испанском, детям до 6 лет не нужно). До вылета надо заполнить онлайн-форму. ПЦР-тест вакцинированным и переболевшим не требуется. Приезжающим в Словакию также потребуется отправиться на 14-дневный карантин и сделать повторный тест на 8-й день.

Тем, кто решил отправиться в Кению, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до прибытия, доказательства наличия не менее 500 долларов США для расходов. Также необходимо заранее заполнить онлайн-форму. ПЦР-тест вакцинированным и переболевшим не требуется.

Напомним, что с 27 августа Россия также возобновила полёты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. О планах снять все ковидные ограничения на авиасообщение между Белоруссией и Россией стало известно 10 сентября по итогам встречи Президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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