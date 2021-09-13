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Общество / Авто и транспорт
13 сентября 2021, 18:21

Россия возобновит 21 сентября авиасообщение с Испанией, Кенией, Словакией и Ираком

Салон самолёта

Также с 21 сентября увеличится число международных рейсов в Египет и Турцию из других городов России. Фото: Евгения Скачкова.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России принял решение возобновить авиасообщение с рядом стран. Речь идёт об Испании, Словакии, Кении и Ираке.

Авиарейсы из России в эти страны возобновятся с 21 сентября, сообщается в официальном telegram-канале Правительства РФ.

Помимо этого, с 21 сентября возобновятся полёты в Египет и Турцию из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Напомним, с 27 августа Россия возобновила полёты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. 10 сентября в ходе встречи Президентов России и Белоруссии также стало известно о планах снять все ковидные ограничения на авиасообщение между соседними государствами.

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Областная газета Свердловской области

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