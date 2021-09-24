В Нижнем Тагиле начали устанавливать секции светофоров с белым светом

Дополнительные секции белого цвета уже эксплуатируются в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов.

В Нижнем Тагиле на перекрёстке Мира - Горошникова появился светофор с дополнительной информационной секцией для водителей. Бело-лунным цветом светится поворотная стрелка и фигура пешехода.

Новый сигнал призван предостеречь автолюбителей от наезда на пешеходов за поворотом. Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, всего в планах закупить и установить 100 аналогичных информационных секций.

"Они будут появляться на тех перекрёстках, где проезжую часть пересекает небольшое количество пешеходов. На дорогах с интенсивным движением предпочтительно использовать трехфазное регулирование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках нацпроекта БКАД в городе внедряются интеллектуальные транспортные системы, происходит замена светофоров. Так, в этом году планируется установить 12 новых светофоров, ещё 14 - модернизировать. Полностью обновить оборудование, связанное с регулировкой движения на городских перекрёстках предполагается в течение пяти лет.

Напомним, дополнительные секции белого цвета уже эксплуатируются в Екатеринбурге. Их можно встретить на следующих перекрёстках: пр. Ленина – Московская, Московская – Островского, Белинского – Щорса, 8 Марта – Большакова, Волгоградская – Ясная, Репина – Волгоградская и Куйбышева – Розы Люксембург.