На Среднем Урале построят четыре газовые заправочные станции

Заправки появятся в Екатеринбурге, Берёзовском, Верх-Нейвинске и Ревде. Фото: Павел Ворожцов

Правительственная комиссия одобрила инвестпроект строительства газовых заправочных станций в Свердловской области. Это позволит сделать экологичный и экономичный вид топлива более доступным.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, речь идёт о строительстве четырёх заправок на территории Екатеринбурга, Берёзовского, Верх-Нейвинского и Ревды.

Станции планируется построить до 2025 года. Они дополнят уже существующую сеть из 17 заправок. «Мы приняли решение инвестировать в развитие сети в Свердловской области не менее миллиарда рублей», – подчеркнул гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин.

Сегодня потребление газа в качестве топлива для автомобилей на Среднем Урале достигло почти 50 миллионов кубометров в год и продолжает расти, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, в начале сентября Екатеринбург получил новые низкопольные автобусы, которые работают на газомоторном топливе. В конце сентября транспорт выйдет на три городских маршрута.