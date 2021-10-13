В Екатеринбурге закроют движение транспорта на двух участках улицы Эскадронной

Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Екатеринбурга предупредили горожан о закрытии движения транспорта по одной из улиц Вторчермета. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

По данным пресс-службы горадминистрации, перекрыть планируется два участка улицы Эскадронной:

с 1 по 10 ноября – от Новосибирской до 2-й Новосибирской;

с 1 по 30 ноября – от 2-й Новосибирской до Зенитчиков.

Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно по улице Санаторной.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Напомним, движение транспорта по улице 2-й Новосибирской (от Умельцев до Эскадронной) закрыто до 20 октября.