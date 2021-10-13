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Общество / Авто и транспорт
13 октября 2021, 17:15

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на двух участках улицы Эскадронной

перекрытие

Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Екатеринбурга предупредили горожан о закрытии движения транспорта по одной из улиц Вторчермета. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

По данным пресс-службы горадминистрации, перекрыть планируется два участка улицы Эскадронной:

  • с 1 по 10 ноября – от Новосибирской до 2-й Новосибирской;
  • с 1 по 30 ноября – от 2-й Новосибирской до Зенитчиков.

Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно по улице Санаторной.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Напомним, движение транспорта по улице 2-й Новосибирской (от Умельцев до Эскадронной) закрыто до 20 октября.

Областная газета Свердловской области

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