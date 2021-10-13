В Екатеринбурге закроют движение транспорта на двух участках улицы Эскадронной

Власти Екатеринбурга предупредили горожан о закрытии движения транспорта по одной из улиц Вторчермета. Ограничения связаны с проведением дорожных работ.
По данным пресс-службы горадминистрации, перекрыть планируется два участка улицы Эскадронной:
- с 1 по 10 ноября – от Новосибирской до 2-й Новосибирской;
- с 1 по 30 ноября – от 2-й Новосибирской до Зенитчиков.
Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно по улице Санаторной.
Напомним, движение транспорта по улице 2-й Новосибирской (от Умельцев до Эскадронной) закрыто до 20 октября.