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Общество / Авто и транспорт
14 октября 2021, 16:01

Россия с 9 ноября возобновляет регулярное авиасообщение ещё с девятью странами

Самолёт

Также снимаются ограничения на авиасообщение России с Финляндией, Австрией, Швейцарией и ОАЭ. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ принял решение о снятии ряда ограничений на авиасообщение. В частности, с 9 ноября из России возобновятся полёты ещё в девять стран.

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале Правительства РФ, регулярное авиасообщение на взаимной основе возобновляется с Багамами, Нидерландами, Таиландом, Тунисом, Швецией, Ираном, Норвегией, Словенией и Оманом. Отмечается, что при этом сохраняются требования государств по санитарно-эпидемиологической безопасности, а перелёт в этим страны возможен только для граждан РФ, вакцинированных против COVID-19.

Также снимаются ограничения на авиасообщение России с Финляндией, Австрией, Швейцарией и ОАЭ. Помимо этого принято решение о снятии ограничений на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов РФ, где возобновлены международные полеты и города Египта – Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Напомним, что с 5 октября в России возобновились авиаперелёты по следующим маршрутам:

  • Дания: Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю;
  • Джибути: Москва – Джибути с частотой 2 рейса в неделю;
  • Новая Зеландия: Москва – Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю;
  • Перу: Москва – Лима с частотой 2 рейса в неделю;
  • Южно-Африканская Республика: Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Областная газета Свердловской области

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