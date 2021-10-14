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Общество / Авто и транспорт
14 октября 2021, 19:51

Авиакомпания "РусЛайн" на два месяца запустит рейсы Екатеринбург - Сыктывкар - Нарьян-Мар

Самолёт

Самолёты будут летать по маршруту два раза в неделю. Фото: пресс-служба "РусЛайн".

С 3 ноября авиакомпания "РусЛайн" запускает рейсы Екатеринбург - Сыктывкар - Нарьян-Мар. Самолёты будут летать по маршруту два раза в неделю.

Прямые полёты из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Сыктывкар и транзитные в Нарьян-Мар будут осуществлять современные 50-кресельные самолёты Bombardier CRJ-100/200. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.

"В новом осенне-зимнем расписании представлен рейс Екатеринбург - Сыктывкар - Нарьян-Мар, который свяжет сразу три региона. Сыктывкар станет транзитом при перелёте из Екатеринбурга в Нарьян-Мар, однако для удобства пассажиров рейсы стыкованы так, что остановка составит всего один час", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут доступны в период с 3 ноября по 29 декабря 2021 года.

К слову, сегодня, 14 октября, Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ принял решение о снятии ряда ограничений на авиасообщение. В частности, с 9 ноября из России возобновятся полёты ещё в девять стран.

Областная газета Свердловской области

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