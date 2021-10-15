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Общество / Авто и транспорт
15 октября 2021, 12:30

В Екатеринбурге почти на два месяца изменят движение по Объездной дороге

Закрытие движения

Перекрытие движения необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Щербакова и Белинского с Объездной дорогой. Фото: сайт администрации Екатеринбурга.

В уральской столице с 4 ноября изменится схема движения по Объездной дороге. ООО "Инвестторгстрой" закроет заезд с Объездной автомобильной дороги на путепровод на улице Белинского почти на два месяца.

Как сообщается на сайте мэрии, перекрытие движения необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении улиц Щербакова и Белинского с Объездной дорогой. Участок будет закрыт до 10 января 2022 года.

Автомобилистов Екатеринбурга просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршрут своего движения с учётом действующих перекрытий.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в Екатеринбурге в ноябре закроют движение транспорта на двух участках улицы Эскадронной.

Областная газета Свердловской области

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