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Общество / Авто и транспорт
18 октября 2021, 16:36

В Екатеринбурге закроют движение по улице Рабочих

  Ксения Лязер
Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: с сайта администрации Екатеринбурга

Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: с сайта администрации Екатеринбурга

Екатеринбуржцев предупредили о закрытии движения на участке улицы Рабочих. Там будут проводиться работы, связанные с благоустройством территории.

Перекрывать будут участок от улицы Татищева до улицы Нагорной с 10 ноября по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Ограничения связаны с работами по благоустройству территории, прилегающей к строящимся объектам. Их проведёт компания "Западный берег".

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Областная газета Свердловской области

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