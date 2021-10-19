Улицу Сурикова в Екатеринбурге закроют почти на 1,5 года

В Екатеринбурге почти на 1,5 года закроют движение по улице Сурикова. Перекрытие начнёт действовать с 8 ноября.
Строители перекроют движение на участке улицы Сурикова от улицы Авиационной до переулка Златоустовского. Сроки закрытия - с 8 ноября 2021 года по 7 апреля 2023 года.
На этом участке дороги будут проходить работы по строительству коммунальных сетей: тепловой и бытовой канализации, а также водопровода, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании земляных работ обязуются восстановить элементы благоустройства.
Напомним, в Екатеринбурге с 10 ноября по 31 декабря закроют движение по улице Рабочих.