Темы дня

Общество / Авто и транспорт
19 октября 2021, 17:46

Улицу Сурикова в Екатеринбурге закроют почти на 1,5 года

дорожные знаки

Участок улицы Сурикова будет недоступен почти 1,5 года. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге почти на 1,5 года закроют движение по улице Сурикова. Перекрытие начнёт действовать с 8 ноября.

Строители перекроют движение на участке улицы Сурикова от улицы Авиационной до переулка Златоустовского. Сроки закрытия - с 8 ноября 2021 года по 7 апреля 2023 года.

На этом участке дороги будут проходить работы по строительству коммунальных сетей: тепловой и бытовой канализации, а также водопровода, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании земляных работ обязуются восстановить элементы благоустройства.

Напомним, в Екатеринбурге с 10 ноября по 31 декабря закроют движение по улице Рабочих.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.10.2021, 19:45 / Общество
Сергей Собянин отправил пожилых москвичей на самоизоляцию до 25 февраля 2022 года
19.10.2021, 19:26 / Общество
Михаил Мишустин выделил на выплаты медработникам, борющимся с COVID-19, ещё 68 миллиардов
19.10.2021, 18:33 / Общество
В Нижнем Тагиле открыли площадь Танкостроителей после реконструкции
19.10.2021, 18:11 / Общество
В Екатеринбурге определили финалистов конкурса на лучший проект "воздушных ворот" Кольцово
19.10.2021, 17:51 / Общество
Аудитория Интернета в России составляет 124 млн