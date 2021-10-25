В Екатеринбурге протестируют новую уборочную технику с завода имени Калинина

Глава города взял в тестовую эксплуатацию "МК2000". Фото: с сайта мэрии Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга посетил Машиностроительный завод имени М.И. Калинина. Там же градоначальник ознакомился с новой коммунальной техникой из линейки гражданской продукции.

Речь идёт о "МК2000", которую мэр решил взять на тестовую эксплуатацию. Известно, что специалисты будут тестировать технику в течение недели, и после их окончательного заключения будет принято решение о внедрении коммунальных машин в другие дорожно-эксплуатационные управления.

"Сегодня это абсолютно новые автомобили. Это дизельный двигатель, перегрев которого исключён, новый бак более удобный, это доработанная система гидравлики. Это абсолютно новая автоматика. И абсолютно новое управление гидравлической системой, всем навесным оборудованием. Всё управляется из кабины джойстиками", - приводит пресс-служба мэрии города слова Алексея Орлова.

При этом глава города подчеркнул, что Екатеринбург будет активно закупать технику завода. Наибольший интерес для властей Екатеринбурга представляет электротележка ЭТ-64.

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