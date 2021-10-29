В Екатеринбурге с 1 ноября изменится схема движения автобуса №60

Сейчас автобусы №60 делают крюк через парковку возле ТРЦ. Фото: Галина Соловьёва.

В уральской столице изменится схема движения автобусного маршрута №60 "Пехотинцев - Синие Камни". Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП "Гортранс".

Согласно информации на сайте, с 1 ноября движение автобусов №60 будет осуществляться без заезда на торгово-развлекательный центр "Карнавал". Сейчас автобусы делают крюк через парковку возле ТРЦ.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что с 1 по 3 ноября в Екатеринбурге изменится график движения ряда автобусных маршрутов. Часть транспортных средств выйдет на линию по расписанию выходного дня. Это касается автобусных маршрутов №24, 27, 28, 36, 37, 43, 50, 54, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 71, 76, 96.