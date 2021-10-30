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Общество / Авто и транспорт
30 октября 2021, 15:23

На Среднем Урале задержаны 60 грузовых поездов из-за ремонта на путях в неблагоприятную погоду

Грузовой поезд

Для скорейшего завершения работ на путях к месту ремонта была направлена дополнительная спецтехника. Фото: Алексей Кунилов.

С пятницы, 29 октября, около 18:00 на нечётном пути перегона Чайковская - Григорьевская Свердловской железной дороги в Пермском крае приостановлено движение поездов. Это связано с проведением работ на путях в неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в общей сложности из-за работ были задержаны 60 грузовых поездов. При этом задержек пассажирских составов удалось избежать.

Для скорейшего завершения работ на путях к месту ремонта была направлена дополнительная спецтехника.

По факту задержки поездов начата проверка.

"Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

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Областная газета Свердловской области

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