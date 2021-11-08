Руководство «Уральских авиалиний» заявило об уменьшении задержек рейсов

По словам Сергея Скуратова, сейчас показатель регулярности полётов составляет 98 процентов Фото: Алексей Кунилов

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал основные причины задержек авиарейсов. В августе аналитики назвали перевозчика одной из самых непунктуальных авиакомпаний мира, задерживающих более половины рейсов, после чего общественники обратились в Минтранс с требованием сократить его полётную программу.

Как рассказал Сергей Скуратов в интервью РБК, основными причинами частых задержек стали несвоевременные поставки самолётов, билеты на которые были проданы заранее, и сокращение численности различных служб аэропортов, из-за чего работники не успевали загрузить питание на борт, убрать самолёт и разместить грузы.

– Подобные сбои системно происходили и в Кольцово, и во многих других аэропортах, просто об этом как-то молчат и обвиняют в задержках исключительно авиакомпании, – отметил гендиректор «Уральских авиалиний».

Он добавил, что из-за задержек авиакомпания потеряла 100 млн рублей. Чтобы исправить ситуацию, перевозчик изменил технологию подготовки рейсов, изменили расписание. По словам Сергея Скуратова, сейчас показатель регулярности полётов составляет 98 процентов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в № 206 от 09.11.2021