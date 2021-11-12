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Общество / Авто и транспорт
12 ноября 2021, 12:11

На расчистку свердловских трасс вышли 305 снегоуборочных машин

уборка снега

Для борьбы с гололёдом и снежным накатом использовано 105 тонн песка и 2,8 тыс. кубометров противогололёдных материалов. Фото: Алексей Кунилов.

На дороги Свердловской области вышло 305 единиц спецтехники. Комбинированные дорожные машины, автомобили с отвалом и автогрейдеры ликвидируют последствия ночного снегопада.

По данным регионального управлении автодорог, снегопад начался в 3:00 12 ноября. Высота снежного покрова на проезжей части достигла четырёх сантиметров на западе области, трёх – на севере и двух – в центральной части Среднего Урала. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом использовано 105 тонн песка и 2,8 тыс. кубометров противогололёдных материалов.

Специалисты управления лично контролируют уборку, организованную подрядными организациями. Трассы инспектирует 13 человек. Кроме того, 48 автоматических комплексных постов ведут постоянный мониторинг метеоусловий и состояния дорожного покрытия.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Жителям и гостям Свердловской области напоминают о необходимости соблюдения ПДД, скоростного режима. Также при непогоде автолюбителям стоит выбирать стиль вождения, который позволит сохранить постоянный контроль за движением транспортного средства.

Добавим, из-за выпавшего снега сегодня утром Екатеринбург встал в пробки.

Областная газета Свердловской области

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