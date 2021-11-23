В Екатеринбурге с 24 ноября изменят схему движения автобусов №25 и 27

Оба автобуса будут перенаправлены на открытый недавно дублёр Металлургов. Фото: Павел Ворожцов.

В уральской столице меняется схема движения двух популярных автобусных маршрутов - №25 "Высоцкого - Радиоколледж" и №27 "ЖБИ - СТЦ "Мега". Оба автобуса будут перенаправлены на открытый недавно дублёр Металлургов.

Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", оба маршрута при движении от остановки "СТЦ МЕГА" будут направлены по улицам: Металлургов — дублер ул. Металлургов — Викулова. Изменения в схеме движения маршрутов вступят в силу со среды, 24 ноября.

На дублёре улицы Металлургов появится остановка "ТК Новомосковский" при движении в сторону УрФУ.

Напомним, движение по дублёру улицы Металлургов было открыто 15 ноября. Ранее на участке проводилось строительство дорожного полотна и тротуаров.