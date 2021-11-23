Темы дня

Общество / Авто и транспорт
23 ноября 2021, 20:59

В Екатеринбурге с 24 ноября изменят схему движения автобусов №25 и 27

Девушка на остановке

Оба автобуса будут перенаправлены на открытый недавно дублёр Металлургов. Фото: Павел Ворожцов.

В уральской столице меняется схема движения двух популярных автобусных маршрутов - №25 "Высоцкого - Радиоколледж" и №27 "ЖБИ - СТЦ "Мега". Оба автобуса будут перенаправлены на открытый недавно дублёр Металлургов.

Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", оба маршрута при движении от остановки "СТЦ МЕГА" будут направлены по улицам: Металлургов — дублер ул. Металлургов — Викулова. Изменения в схеме движения маршрутов вступят в силу со среды, 24 ноября.

На дублёре улицы Металлургов появится остановка "ТК Новомосковский" при движении в сторону УрФУ.

Напомним, движение по дублёру улицы Металлургов было открыто 15 ноября. Ранее на участке проводилось строительство дорожного полотна и тротуаров.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.11.2021, 21:45 / Общество
В Камышлове суд назначил мужчине штраф в 450 тысяч рублей за незаконный оборот алкоголя и сигарет
23.11.2021, 21:33 / Общество
Депутаты Рязанской областной думы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах
23.11.2021, 21:24 / Общество
Роспотребнадзору могут передать полномочия по контролю за оборотом метанола
23.11.2021, 20:59 / Общество
В Екатеринбурге с 24 ноября изменят схему движения автобусов №25 и 27
23.11.2021, 20:25 / Политика
Исполняющим обязанности главы Белоярского ГО стал Михаил Иванов