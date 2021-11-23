Урбанисты предложили мэрии Екатеринбурга способ борьбы с парковкой на остановках

Команда екатеринбургского отделения фонда "Городские проекты" составила топ-10 остановок, где незаконная парковка больше всего мешает пешеходам и пассажирам общественного транспорта. Получившийся список общественники направили главе Екатеринбурга Алексею Орлову.
Как рассказали в организации, владельцы автомобилей паркуются на остановках и тем самым мешают проходу, сужают тротуар, закрывают обзор и провоцируют аварийные ситуации.
По мнению урбанистов, список самых "запаркованных" остановок выглядит так:
• «Уральский федеральный университет» (автобусная на ул. Гагарина в направлении ул. Малышева)
• «Уральский федеральный университет» (автобусная на ул. Гагарина в направлении ул. Первомайской)
• «Библиотека Белинского» (в направлении ул. Малышева)
• «Авиационная» (на ул. Белинского в направлении ул. Щорса)
• «Трамвайный парк» (в направлении ул. Фрунзе)
• «Педагогическая» (в направлении ул. Библиотечной)
• «Шарташская» (трамвайная в направлении ул. Первомайской)
• «Магазин ”Клён”» (в направлении ул. Патриса Лумумбы)
• «Ферганская» (автобусная в направлении ул. Патриса Лумумбы)
• «Зоологическая» (в направлении ул. Серафимы Дерябиной)
Главная цель, как объясняют общественники, - привлечь внимание городской администрации и ГИБДД к этим и другим подобным участкам в городе и добиться скорейшей ликвидации "хамских" парковок.
-У города есть все ресурсы и полномочия, чтобы навести порядок с парковкой в указанных местах,- пояснил руководитель местного отделения «Городских проектов» Александр Свалухин.- Для решения проблемы достаточно 100 антипарковочных столбиков. Нужно только внести эти адреса в план работ на 2022 год.
Кстати
Помимо парковок на остановках, урбанисты собирают данные о парковке на тротуарах и газонах. В прошлом году активисты "Городских проектов" насчитали в Екатеринбурге почти 2000 таких нарушений.