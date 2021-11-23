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Общество / Авто и транспорт
23 ноября 2021, 10:22

Урбанисты предложили мэрии Екатеринбурга способ борьбы с парковкой на остановках

Автобусная и троллейбусная остановка "Библиотека им. Белинского". К общественному транспорту приходится протискиваться между стоящими автомобилями. Фото: "Городские проекты"

Автобусная и троллейбусная остановка "Библиотека им. Белинского". К общественному транспорту приходится протискиваться между стоящими автомобилями. Фото: "Городские проекты"

Команда екатеринбургского отделения фонда "Городские проекты" составила топ-10 остановок, где незаконная парковка больше всего мешает пешеходам и пассажирам общественного транспорта. Получившийся список общественники направили главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

Как рассказали в организации, владельцы автомобилей паркуются на остановках и тем самым мешают проходу, сужают тротуар, закрывают обзор и провоцируют аварийные ситуации.

По мнению урбанистов, список самых "запаркованных" остановок выглядит так:

• «Уральский федеральный университет» (автобусная на ул. Гагарина в направлении ул. Малышева)

• «Уральский федеральный университет» (автобусная на ул. Гагарина в направлении ул. Первомайской)

• «Библиотека Белинского» (в направлении ул. Малышева)

• «Авиационная» (на ул. Белинского в направлении ул. Щорса)

• «Трамвайный парк» (в направлении ул. Фрунзе)

• «Педагогическая» (в направлении ул. Библиотечной)

• «Шарташская» (трамвайная в направлении ул. Первомайской)

• «Магазин ”Клён”» (в направлении ул. Патриса Лумумбы)

• «Ферганская» (автобусная в направлении ул. Патриса Лумумбы)

• «Зоологическая» (в направлении ул. Серафимы Дерябиной)

Главная цель, как объясняют общественники, - привлечь внимание городской администрации и ГИБДД к этим и другим подобным участкам в городе и добиться скорейшей ликвидации "хамских" парковок.

-У города есть все ресурсы и полномочия, чтобы навести порядок с парковкой в указанных местах,- пояснил руководитель местного отделения «Городских проектов» Александр Свалухин.- Для решения проблемы достаточно 100 антипарковочных столбиков. Нужно только внести эти адреса в план работ на 2022 год.

Кстати

Помимо парковок на остановках, урбанисты собирают данные о парковке на тротуарах и газонах. В прошлом году активисты "Городских проектов" насчитали в Екатеринбурге почти 2000 таких нарушений. 

Областная газета Свердловской области

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