В Свердловской области из-за плохой уборки дорог в ДТП погибли 37 человек

Своевременная уборка снега помогла бы предотвратить ДТП. Фото: Павел Ворожцов

В ГИБДД Свердловской области недовольны качеством содержания региональных трасс в зимний период. В текущем году в ДТП из-за плохой уборки снега погибли 37 человек.

Плохое качество уборки снега зафиксировано сотрудниками ГИБДД почти в 300 ДТП. Это на 54% больше, чем в прошлом году. Количество погибших - 37 человек - на 185% превышает аналогичные показатели прошлого года. Ещё около 400 человек получили травмы, что больше показателя за 2020 год на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Более 50% таких ДТП зарегистрировано на автодорогах местного значения. В них 9 человек погибли и 285 получили травмы различной степени тяжести. При этом, только на территории города Екатеринбурга зарегистрировано 129 ДТП", - говорится в сообщении.

Подобная ситуация с аварийностью из-за плохой уборки снега зафиксированы также в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ревде, Верхней Пышме, Серове и Качканаре. В некоторых муниципалитетах не используют противогололедных материалов, что приводит к образованию снежного наката. Такая ситуация зафиксирована в птг Пышма, Качканаре, Карпинске и Реже.

Наибольшее число ДТП произошло на автодорогах "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов", "Екатеринбург – Невьянск", "Екатеринбург-Реж – Алапаевск", "ЕКАД", "Серов – Североуральск – Ивдель", "Южный подъезд к Нижнему Тагилу", "Нижний Тагил – Нижняя Салда", "Нижняя Салда – Алапаевск".

В зимний период текущего года сотрудники Госавтоинспекции выдали более 1500 предписаний на устранение недостатков. За их неисполнение составлено более 20 протоколов по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания). Ещё более 80 протоколов составлено по статье 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодорог в зимний период.

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