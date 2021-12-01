Аэропорт Кольцово принял шесть самолётов, которые не смогли попасть в Челябинск

Аэропорт "Кольцово" принял шесть рейсов, которые не смогли попасть в Челябинск. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня екатеринбургский аэропорт Кольцово принял шесть рейсов из нескольких российских городов. Они осуществляли полёт в Челябинск, но не смогли туда попасть из-за временного закрытия аэропорта. Причина тому - выкат самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы.

Инцидент с самолётом авиакомпании UVT Aero, осуществлявшего рейс по маршруту Казань - Челябинск, произошёл в 2:32. К счастью, обошлось без пострадавших. Воздушное судно отбуксировали на взлётно-посадочную полосу. В связи с ЧП с самолётом транспортная прокуратура начала проверку.

"При заходе на посадку произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы на расстоянии около 20-25 метров воздушного судна Bombardier, которое выполняло рейс сообщением Казань - Челябинск авиакомпании UVT Aero. На борту находились 32 пассажира (1 из них несовершеннолетний) и 3 члена экипажа. Судно видимых повреждений не получило. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности полётов", - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Как рассказали "ОГ" в пресс-службе аэропорта Кольцово, в связи с закрытием аэропорта Челябинск сегодня в период с 03:50 до 5:00 на запасной аэродром в Екатеринбург прибыли шесть рейсов: WZ-1284 Сургут - Челябинск, FV-6227 Москва - Челябинск, FV-6461 Санкт-Петербург - Челябинск, А4-249 Ростов - Челябинск, DP-549 Санкт-Петербург - Челябинск, DP-413 Москва - Челябинск.

"С пассажирами работают представители авиаперевозчиков, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - В настоящее время рейсы готовятся к вылету в пункт назначения".

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