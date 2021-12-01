Марат Хуснуллин оценил ход строительства и ремонта дорог на Урале

Также Марат Хуснуллин отметил скорое завершение строительства каркаса ЕКАД. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в 2021 году все запланированные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" во всех регионах УрФО выполнены на 100%. Также он отметил скорое завершение строительства каркаса ЕКАД.

Об этом заместитель председателя федерального кабмина написал у себя в Instagram. По словам Хуснуллина, с начала года дорожники уложили более 10 млн квадратных метров асфальта и сдали в эксплуатацию 330 объектов. Ещё на 39 участках ведутся приёмочные работы - речь о дорогах к школам, больницам и туристическим местам.

Также Марат Хуснуллин подчеркнул, что работы по замыканию ЕКАДа подходят к концу.

"Продолжаются работы по строительству Екатеринбургской кольцевой автодороги, на который в этом году выделялись дополнительные средства. Сейчас на её III пусковом комплексе завершается монтаж балок развязки с федеральной трассой М-5. В ближайшее время каркас путепровода уже будет готов", - пишет зампредседателя Правительства РФ.

Напомним, о старте завершающего этапа строительства каркаса ЕКАДа сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 ноября.