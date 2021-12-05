Темы дня

Общество / Авто и транспорт
5 декабря 2021, 17:31

1 марта в России вступит новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол

Автошкола

Представители автошкол должны будут отправлять списки учеников за 10 дней до экзамена. Фото: Галина Соловьёва

В России начнут действовать новые правила взаимодействия Госавтоинспекции и автошкол. Приказ об обновлённом порядке вступит в силу 1 марта 2022 года.

Соответствующий приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Он размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года. Согласно ему, представители автошкол  должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся.

Уведомление можно направить почтой или  через личный кабинет на "Госуслугах". Должностные лица будут проверять, нет ли среди сдающих лишённых прав или людей с медицинскими противопоказаниями к вождению. Также проверяется информация об организации, которая выдала справки. Если выявят основания для недопуска, в автошколу направят соответствующую информацию в течение трёх дней.

Также указ предусматривает порядок взаимодействия для проведения экзамена. Автошкола направляет в ГИБДД заявление с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов, в том числе повторных, категорий и подкатегорий транспортных средств. Как и раньше, в ответ может прийти отказ в назначении места, даты и времени.

"Основанием является отсутствие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии", - говорится в документе.

Результаты рассмотрения заявления автошколе сообщают по почте или через "Госуслуги" не позднее трёх дней после принятия решения. График проведения экзаменов размещается на официальном сайте Госавтоинспекции.

Читайте также:

В России с 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила медосмотра водителей

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.12.2021, 18:26 / Общество
В Свердловской области резко наступят морозы до -31°C
05.12.2021, 17:50 / Общество
В Екатеринбурге спасатели вытащили рыбака с тонкого льда городского пруда
05.12.2021, 17:31 / Общество
1 марта в России вступит новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол
05.12.2021, 16:31 / Общество
На северной стороне Шарташа отремонтируют почти 3 километра дороги
05.12.2021, 15:32 / Общество
Благоустройство парка культуры и отдыха металлургов в Нижнем Тагиле начнётся в 2022 году