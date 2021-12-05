1 марта в России вступит новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол

Представители автошкол должны будут отправлять списки учеников за 10 дней до экзамена. Фото: Галина Соловьёва

В России начнут действовать новые правила взаимодействия Госавтоинспекции и автошкол. Приказ об обновлённом порядке вступит в силу 1 марта 2022 года.

Соответствующий приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Он размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года. Согласно ему, представители автошкол должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся.

Уведомление можно направить почтой или через личный кабинет на "Госуслугах". Должностные лица будут проверять, нет ли среди сдающих лишённых прав или людей с медицинскими противопоказаниями к вождению. Также проверяется информация об организации, которая выдала справки. Если выявят основания для недопуска, в автошколу направят соответствующую информацию в течение трёх дней.

Также указ предусматривает порядок взаимодействия для проведения экзамена. Автошкола направляет в ГИБДД заявление с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов, в том числе повторных, категорий и подкатегорий транспортных средств. Как и раньше, в ответ может прийти отказ в назначении места, даты и времени.

"Основанием является отсутствие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии", - говорится в документе.

Результаты рассмотрения заявления автошколе сообщают по почте или через "Госуслуги" не позднее трёх дней после принятия решения. График проведения экзаменов размещается на официальном сайте Госавтоинспекции.

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