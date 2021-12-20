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Общество / Авто и транспорт
20 декабря 2021, 09:17

Утром в понедельник Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

пробка

Общественный транспорт приходит с опозданием. На остановках отмечается большое скопление людей. Фото: Галина Соловьёва.

В начале новой недели на дорогах Екатеринбурга образовались серьёзные затруднения. Водители стоят в 9-балльных пробках.

Горожане жалуются на небольшие сугробы. Зафиксировано около 10 аварий. ДТП произошли на улицах Владимира Высоцкого, Малышева, Челюскинцев, 8 Марта, на Кольцовском тракте и Объездной дороге. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", сильные заторы наблюдаются как раз в этих местах.

По данным читателей "Областной газеты", общественный транспорт приходит с опозданием. На остановках отмечается большое скопление людей.

Добавим, по информации Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в городе продолжит идти снег. На дорогах ожидается гололедица в виде снежного наката.

Фото: Яндекс.Карты

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Областная газета Свердловской области

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