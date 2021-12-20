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Общество / Авто и транспорт
20 декабря 2021, 10:36

Четыре самолёта ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Екатеринбурге

Кольцово

Сейчас Кольцово работает без ограничений на приём и отправку самолётов. Фото: Евгения Скачкова.

Минувшей ночью из-за сложных метеоусловий екатеринбургский аэропорт не смог принять четыре самолёта. Они все ушли на запасные аэродромы.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Кольцово, на запасные аэродромы ушли три пассажирских и один грузовой воздушные судна. В Тюмень были направлены рейсы SU-1406 из Москвы, U6-7230 из Будапешта и U6-3962 из Уханя, в Челябинск - U6-263 из Москвы.

Изданию уточнили, что все рейсы уже прибыли в столицу Урала. Сейчас Кольцово работает без ограничений на приём и отправку самолётов.

Добавим, из-за непогоды утром на дорогах уральской столицы образовались серьёзные затруднения. водителям пришлось стоять в 9-балльных пробках.

Областная газета Свердловской области

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