Четыре самолёта ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Екатеринбурге

Сейчас Кольцово работает без ограничений на приём и отправку самолётов. Фото: Евгения Скачкова.

Минувшей ночью из-за сложных метеоусловий екатеринбургский аэропорт не смог принять четыре самолёта. Они все ушли на запасные аэродромы.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Кольцово, на запасные аэродромы ушли три пассажирских и один грузовой воздушные судна. В Тюмень были направлены рейсы SU-1406 из Москвы, U6-7230 из Будапешта и U6-3962 из Уханя, в Челябинск - U6-263 из Москвы.

Изданию уточнили, что все рейсы уже прибыли в столицу Урала. Сейчас Кольцово работает без ограничений на приём и отправку самолётов.

Добавим, из-за непогоды утром на дорогах уральской столицы образовались серьёзные затруднения. водителям пришлось стоять в 9-балльных пробках.