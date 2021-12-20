То ли ещё будет

Режем снег: дорожная техника опять в работе. Фото: Галина Соловьёва

В выходные Свердловскую область замело снегом. Как сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина ШЕПОРЕНКО, за три дня – с пятницы по воскресенье – в регионе выпало до 55 процентов месячной нормы осадков, а высота снежного покрова выросла в среднем на 10–15 см.

В воскресенье на борьбу с последствиями снегопада Управление автомобильных дорог Свердловской области вывело 429 снегоуборочных машин. В понедельник их количество сократили до 350, сообщил департамент информполитики региона. Внутри крупных городов уборка дорог от снега тоже велась.

Однако это не помогло избежать многочисленных дорожно-транспортных происшествий. За трое суток в регионе зарегистрировали около 300 ДТП. Их жертвами стали пятеро уральцев, ещё 37 человек получили травмы. Нередко дорожные аварии случались, потому что водители двигались с небезопасной скоростью и не учитывали дорожную обстановку.

В ДТП, которые произошли в пятницу, субботу и воскресенье, травмы получили 37 человек. Пять из них пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в субботу на 9-м километре трассы Ревда – Дегтярск – Курганово. По словам очевидцев, женщина, управлявшая автомобилем «Шевроле», не учла погодные условия, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Форд». Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло днём в воскресенье на 286-м километре Тюменского тракта. Автомобиль «Лифан» занесло и выкинуло на встречную полосу перед грузовой машиной «Ивеко». Водитель и пассажир «Лифана» погибли. Водитель грузовика не пострадал. Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Не обошлось без ДТП и в центре Екатеринбурга. В субботу днём недалеко от перекрёстка улиц Шевченко и Мамина-Сибиряка столкнулись сразу пять автомобилей. Несмотря на то что на месте аварии стояла машина скорой помощи, обошлось без пострадавших. Фото: Анна Гарсель

Как сообщили «ОГ» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по сравнению с предыдущими выходными количество погибших и пострадавших в ДТП выросло почти вдвое, хотя число аварий увеличилось незначительно.

На ситуацию уже отреагировал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. Губернатор поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона усилить работу по расчистке региональных дорог и полностью устранить последствия снегопада. В кратчайшие сроки для транспорта должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный проезд.

Куда жаловаться? Сообщить о неубранных участках региональных дорог свердловчане могут по телефону круглосуточной диспетчерской службы (343) 261–79–83. Замечания также можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262–50–65.

Из-за снегопада в городах также образовались автомобильные заторы. В утренний час пик, по данным сервиса Яндекс.Карты, пробки в Екатеринбурге оценивались в девять баллов. Госавтоинспекция насчитала в городе 47 ДТП. Пешеходы тем временем массово жаловались на сугробы, а те, кто привык пользоваться общественным транспортом, – на его задержки. Днём дорожная обстановка немного улучшилась: дороги стали чище, а пробок меньше, но кое-какие участки центральных улиц всё-таки оставались красными на карте.

Погодные условия сказались и на работе аэропорта Кольцово: в ночь на 20 декабря воздушная гавань не смогла принять четыре рейса, в том числе три пассажирских. Самолёты ушли на запасные аэродромы, в Тюмень и Челябинск. Правда, как рассказали в пресс-службе Кольцово, после обеда работа аэропорта восстановилась, и самолёты всё же смогли вернуться в Екатеринбург.

Тротуары и скверы в городе приходилось убирать вручную. Всего к расчистке Екатеринбурга от снега привлекли 370 человек Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Для расчистки дорог и тротуаров потребовалось 250 дорожных машин и грейдеров. К работам в центре города и в отдалённых районах приступили ещё в выходные. Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

В круглосуточный режим работы переведены и дорожники в небольших городах Свердловской области. Для уборки снега в Верхней Салде вывели 11 дорожных машин. Фото: Пресс-служба администрации Верхней Салды

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Свердловской области погода не изменится. Через Урал пройдёт ещё один циклон – вновь ожидаются снегопады. На дорогах образуется гололедица в виде снежного наката. В связи с этим спасатели просят водителей учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – подбирать нескользящую обувь (о том, как это делать, «Облгазета» подробно рассказывала в №227 от 08.12.2021).

Снегопада испугались? Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания области: – В выходные ездил с водителем в населённые пункты моего избирательного округа, в частности, в Верхний и Нижний Тагил. В пробки не попадали, больших проблем не возникло. Но, соглашусь, что водителям в такую погоду стоит вести себя осторожно. Илона СТАРОДУБЦЕВА,сотрудник Центральной городской больницы №2 г. Екатеринбурга: – Как говорят наши травматологи, самое горячее время, когда после гололёда выпал небольшой снежок, который слегка присыпает наледь. Во время гололёда человек двигается осторожно и пытается снизить скорость передвижения, надеть подходящую обувь. В обычные дни к нам в травматологию обращаются около 130–150 человек в день, а после небольших снегопадов это число увеличивается на 20–30. Но снегопад снегопаду рознь. Минувшей ночью снег шёл обильный, он хорошо закрыл лёд, и на увеличении числа пациентов в травматологическом отделении это не сказалось. Он повлиял только на скорость передвижения, на то, как долго люди добираются до работы. Я обычно добираюсь за 20–25 минут, а в этот раз ехала больше часа. Вадим САМОЙЛОВ, лидер группы «Агата Кристи»: – Когда ездил по Екатеринбургу, видел, что службы благоустройства пытаются всё убрать. На проезжей части всё было более-менее достойно. Но во дворах ничего не убрано. После оттепели на тропинках образовался лёд, его ничем не присыпали. Ходить до сих пор очень опасно. Я, например, свою маму не смог вывести во двор на прогулку, потому что под снегом голый лед, и ходить невозможно. Эта проблема есть и во дворе, где я живу, и в других. Виктор РОЕНЕНКО, глава Таборинского района: – Удивлён сообщениям, что у нас в ночь с воскресенья на понедельник был самый сильный в области снегопад. Для нас ничего необычного не произошло. Выпавший за выходные снег не превышал толщину 10 сантиметров. Дороги, как и в других муниципалитетах, расчищаются. На улицы вышли 15 единиц техники. ДТП из-за снегопада не было. Леонид ГУНКЕВИЧ, гендиректор Управляющей компании туристско-рекреационнного кластера «Гора Белая»: – Из-за снегопада пришлось немного скорректировать свои планы. Уборка улиц Екатеринбурга началась ещё в выходные, видно, что коммунальные службы работают нормально. Но сложности с перемещением по городу всё же есть. Поэтому по городу хожу пешком, так быстрее. А для нашего горнолыжного комплекса сильный снегопад – это хорошая новость. Оборудования для заснеживания склонов будет меньше, а значит, удастся сэкономить. Дмитрий МАРТЫНЮК, житель Екатеринбурга, читатель «Облгазеты»: – Живу на Сортировке, работаю в Берёзовском на лесопилке. В воскресенье вечером увидел, что идёт обильный снегопад, поэтому в понедельник проснулся в шесть утра, чтобы вовремя приехать в контору. Но это не помогло: судя по загруженности автодорог, остальные водители тоже решили встать пораньше. Скорость моей машины не превышала 20 километров в час, потому что ЕКАД чистил грейдер, и все автомобили следовали за ним. Видимо, дорожники опять оказались не готовы к резкой смене погоды, зато теперь можно покататься на беговых лыжах. К сожалению, в начале декабря в лесу на Семи Ключах вообще не было снега.