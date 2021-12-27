Екатеринбургская недвижимость

Фото: Павел Ворожцов

На прошлой неделе заторы на екатеринбургских дорогах, по данным сервиса «Яндекс. Карты», оценивались в максимальные 10 баллов. На этой неделе легче не станет, считают в уральской столице. «ОГ» выяснила почему.

Рванули за подарками

Под Новый год в торговых центрах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, отменили QR-коды. Как следствие в екатеринбургские магазины хлынули за покупками не только местные покупатели, но и жители близлежащих городов – Ревды, Первоуральска, Арамиля, Берёзовского, Полевского. В прошедшие выходные парковки у «Меги» и «Ашана» были заставлены транспортом под завязку, в «Гринвиче» и «Карнавале» наблюдались очереди в кассы.

– Ездили семьёй в «Мегу» на своей машине, – рассказала постоянная читательница «ОГ», жительница Первоуральска Оксана Ярмилова. – Народу полно, припарковались с трудом. В «Меге» столкнулась со своей приятельницей из Полевского – она тоже за подарками с мужем приезжала.

В торговых центрах говорят: всё только начинается. До Нового года есть ещё четыре дня, а потом больше недели каникул. Уральцы однозначно пойдут по магазинам.

– Восстановление посещаемости до уровня, когда мы работали без QR-кодов, конечно, будет, но не за один день, – сказал Илья Клюжин, официальный представитель «Общества Малышева, 73» (владеет ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж»).

На автостанциях городов-спутников Екатеринбурга говорят, что спрос на автобусные поездки до уральской столицы стабильно большой (рейсы идут через каждые полчаса, и ехать всего 30–40 минут). Но определить, кто из пассажиров едет на работу или учёбу, а кто именно за покупками, сложно. Зато таксисты уже ощутили на себе предновогоднюю суету.

– Позавчера четыре раза сгонял до Екатеринбурга. И на завтра три заказа уже есть, – говорит водитель ревдинского такси «Лада» Олег Краснов. – В основном женщины едут, не хотят в общественном транспорте толкаться. В магазины, торговые центры просят отвезти. И не пугает цена поездки – тысяча рублей минимум.

Соседи добавили проблем

В этом году ситуация с приезжими даже сложнее, чем обычно: в Екатеринбург сейчас едут не только из городов области, но и из соседних регионов – из Пермского края и Челябинской области, поскольку там ТЦ открыты только для привитых.

Жительница Челябинска Анна Калимулина вместе с мужем Михаилом приехала в Екатеринбург из Челябинска в минувшие выходные, чтобы купить подарки детям.

– В этом году дети назаказывали Деду Морозу по целому списку. Сладости и разные мелочи купили у нас в городе или заказали в Интернете, а за основным поехали сюда, – рассказывает Анна.- Сын хочет «Лего» на пульте управления, дочь – пижаму с единорогом. В «Меге» сегодня с трудом нашли свободное место на парковке, а потом отстояли очередь, чтобы попасть в «Икею». Но не зря же ехали за 200 километров! Пробки – серьёзные (мы, например, час ехали от «Сима-ленд» до центра).

Одолел снегопад

Ситуацию на екатеринбургских дорогах осложнила и погода. В мэрии Екатеринбурга заявили, что уже выпало 23 миллиметра осадков – это 92 процента месячной нормы. А по прогнозам синоптиков, снег будет идти вплоть до 31 декабря.

«Коммунальными службами уже отправлено на полигоны более 46 тысяч тонн снега», – цитирует официальный сайт города заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова.

По словам Бубнова, на уборку городских улиц выводится до 350 единиц техники (тракторы, погрузчики, самосвалы и пр.) и до 250 рабочих. Но не все горожане довольны качеством уборки улиц.

– Если сравнивать с прошлым годом, чистят, конечно, лучше. Но не идеально, – говорит водитель «Яндекс.Такси» Иван Чистяков. – На днях вёз клиента с Вторчермета на проспект Космонавтов. И так-то путь неблизкий, а тут ещё пробка образовалась. Смотрю – по одной полосе трактор ползёт – чистит. По другой – автобус едет, а для машин только одна полоса осталась, и все на неё лезут. Два часа убил на поездку, и это днём.

Пробки парализуют и движение общественного транспорта. Авторы этих строк 23 декабря провели почти два часа в троллейбусе 7-го маршрута, чтобы проехать по улице Малышева от остановки «Дом кино» до «Екатеринбург Арены» (всего-то 6 остановок!). В ЕМУП «Гортранс» сообщили, что водители троллейбусов и автобусов обязаны следовать маршрутам, несмотря на дорожные заторы. В противном случае их ждут штрафы. У пассажиров только два выхода – терпеть и ехать или идти пешком. Многие горожане тут же бросились в метро, информагентство «Новый день» даже сообщило о давках в уральской подземке во время 10-балльных пробок.

Непрекращающийся снегопад спровоцировал рост ДТП. Аварии наблюдались и в центре города, и на окраинах. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области, только за прошлую неделю было зарегистрировано почти 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 5 человек, ещё 37 получили травмы.

Машин слишком много

Эксперты говорят, что проблема пробок в Екатеринбурге в ближайшее время будет только обостряться. И дело даже не в новогодних праздниках и зиме, которая пришла, как всегда, неожиданно. По данным федерального агентства «Автостат», сейчас в Свердловской области насчитывается 1,3 млн автомобилей, из них почти 500 тысяч – в уральской столице. Наш регион занимает пятое место по количеству машин в России – после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. А ведь ещё 10 лет назад мы были на девятом месте, а количество автомобилей не превышало миллиона.

– Екатеринбург закладывался, когда автомобилей не существовало, поэтому ширина большинства улиц в центре города была невелика и осталась таковой до нашего времени, – говорит председатель комиссии по вопросам качества городской среды, жилищно-коммунального хозяйства и созданию безопасных и качественных автомобильных дорог Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин. – Расширить, допустим, проспект Ленина или улицу Малышева вряд ли уже удастся. Надо делать дороги как на ВИЗ-бульваре – из двух разделённых полос.

Что можно исправить

Ещё одна проблема – светофорное регулирование. В России ввели ГОСТ 52289 – он установил новые правила применения дорожных знаков, разметки и светофоров, в частности, запретил организацию так называемого однофазного регулирования на перекрёстках (когда машина поворачивает направо одновременно с пешеходом, который переходит дорогу). В результате автомобили стали двигаться медленнее, а пешеходы – долго стоять в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Сейчас российская Ассоциация транспортных инженеров предлагает внести поправки в данный ГОСТ и сделать пункт по однофазному регулированию только рекомендательным. Она уже направила свои предложения в РОСДОРНИИ (разработчику ГОСТа, подведомственному Минтрансу). Ассоциацию поддерживают автовладельцы Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ».

Кстати Из-за пробок и предновогодней толкучки в магазинах Екатеринбурга в два раза выросли цены на такси. Если раньше поездка стоила в среднем 150 рублей (к примеру, доехать от главпочтамта до Центрального стадиона), то сейчас минимум 300 рублей. Добраться из центра города в Академический можно было за 370 рублей, а сейчас это все 500.