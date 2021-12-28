Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно проехать на трамвае в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле пустят дополнительные трамваи. Проехаться на них можно будет бесплатно.
Перевозка пассажиров без взимания платы за проезд будет производиться с 23:00 31 декабря до 3:40 1 января, говорится на сайте администрации муниципалитета.
На каждом дополнительном маршруте будет работать по одному вагону:
- 3 маршрут только по большому кольцу (Ул. Островского – пр. Ленина – Кр. Камень – Выя – Ул. Островского);
- 10 маршрут (УВЗ – Пихтовые горы);
- 1/12 маршрут (УВЗ – Ул. Островского – Пихтовые горы);
- 15 маршрут (Новая Кушва – ГГМ).
Отмечается, что 1 января все регулярные маршруты начнут работу с 5-6 часов утра в полном объёме. До 9 января трамваи будут ходить по расписанию выходного дня.
Ранее "Областная газета" сообщала, что в Верхотурье перед Новым годом традиционно пройдут Дни святого Симеона. 30 декабря паломники смогут бесплатно доехать на поезде от Екатеринбурга и Нижнего Тагила до духовной столицы Урала, а 31 декабря - вернуться обратно.
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