Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно проехать на трамвае в новогоднюю ночь

Вечером 31 декабря и утром 1 января количество вагонов на линии уменьшаться не будет. Фото: Галина Соловьёва.

В новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле пустят дополнительные трамваи. Проехаться на них можно будет бесплатно.

Перевозка пассажиров без взимания платы за проезд будет производиться с 23:00 31 декабря до 3:40 1 января, говорится на сайте администрации муниципалитета.

На каждом дополнительном маршруте будет работать по одному вагону:

3 маршрут только по большому кольцу (Ул. Островского – пр. Ленина – Кр. Камень – Выя – Ул. Островского);

только по большому кольцу (Ул. Островского – пр. Ленина – Кр. Камень – Выя – Ул. Островского); 10 маршрут (УВЗ – Пихтовые горы);

(УВЗ – Пихтовые горы); 1/12 маршрут (УВЗ – Ул. Островского – Пихтовые горы);

(УВЗ – Ул. Островского – Пихтовые горы); 15 маршрут (Новая Кушва – ГГМ).

Отмечается, что 1 января все регулярные маршруты начнут работу с 5-6 часов утра в полном объёме. До 9 января трамваи будут ходить по расписанию выходного дня.

Расписание движения дополнительных трамваев в новогоднюю ночь. Фото: сайт мэрии Нижнего Тагила

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Верхотурье перед Новым годом традиционно пройдут Дни святого Симеона. 30 декабря паломники смогут бесплатно доехать на поезде от Екатеринбурга и Нижнего Тагила до духовной столицы Урала, а 31 декабря - вернуться обратно.