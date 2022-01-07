В свердловском городе ограничили движение автобусов

Ограничения введены на автобусных маршрутах № 111 Екатеринбург — Среднеуральск, № 223 Ганина Яма — Среднеуральск. Фото: Алексей Кунилов

В одном из городов Свердловской области введён запрет на движение автобусов. Причиной стало неудовлетворительное состояние проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России, для безопасности пассажиров ограничения введены в Среднеуральске на автобусных маршрутах № 111 Екатеринбург — Среднеуральск, № 223 Ганина Яма — Среднеуральск. Соответствующее предписание направлено в адрес организации-перевозчика.

«Ограничение движения общественного транспорта не будет снято до полного устранения выявленных недостатков зимнего содержания улично-дорожной сети по маршрутам следования пассажирского транспорта, влияющих на безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении.

Читайте также:

В ДТП в Екатеринбурге пострадал 4-летний ребёнок.