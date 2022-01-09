В Кольцово из-за сильного снегопада несколько авиарейсов задержали на 7 часов

Время задержки составило от 6,5 до 8 часов. Фото: Евгения Скачкова.

В международном аэропорту Кольцово из-за сильного снегопада задержали два самолёта. Время задержки составило от 6,5 до 8 часов.

Согласно онлайн-табло Кольцово, рейс U6-366 "Уральских авиалиний" должен был вылететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в 19:00 8 января, однако фактически самолёт вылетел в 3:00 9 января.

Также был задержан рейс UT-112 "Екатеринбург – Сургут" авиакомпании Utair. Вместо планируемого времени 21:05 самолёт вылетел из Кольцово только в 3:55.

Ранее спасатели предупреждали жителей Свердловской области о ветре с порывами до 15 м/с, сильном снеге и метелях 8 января.