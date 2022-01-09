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Общество / Авто и транспорт
9 января 2022, 11:17

На ликвидацию последствий сильного снегопада в Свердловской области вышли 446 спецмашин

уборка снега

За минувшие сутки высота снежного покрова на проезжей части выросла до 6 сантиметров. Фото: Павел Ворожцов.

Для ликвидации последствий сильного снегопада в восточной, западной и центральной частях Среднего Урала на дороги региона вышли 446 спецмашин. За минувшие сутки высота снежного покрова на проезжей части выросла до 6 сантиметров.

Работу подрядных организаций по уборке снега контролируют специалисты уральского управления автодорог. Также следить за погодными и дорожными условиями помогают 48 автоматических постов дорожного контроля, которые оборудованы видеокамерами и метеодатчиками.

Для борьбы с гололёдом и наледью было использовано 7,3 тысячи тонн пескосоляной смеси и 190 тонн песка, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что перед новогодними праздниками губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам обеспечить комплексную безопасность жителей региона в период с 31 декабря по 9 января. Поручения касались, в частности, незамедлительной расчистки снега на дорогах.

Сообщить о ненадлежащем состоянии дороги можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 и по телефону горячей линии областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65.

Областная газета Свердловской области

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