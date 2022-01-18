Евгений Куйвашев и Эдуард Россель обсудили будущее "демидовской узкоколейки"

Глава региона поддержал идею и дал поручения продумать проект. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по проекту возрождения висимской "кукушки" — узкоколейной железной дороги. Через месяц главе региона доложат о стоимости реализации этой идеи.

Инициатором возрождения "демидовской узкоколейки" выступает первый губернатор Свердловской области, сенатор Российской Федерации Эдуард Россель. Он предлагает связать её с "Горой Белой" и сделать туристическим объектом. Протяжённость дороги может составить 67 км.

Сегодня это обсуждалось на встрече с Евгением Куйвашевым. Глава региона поддержал идею и дал поручения продумать проект.

"Этим путём идут зарубежные страны. Да и у нас есть опыт эксплуатации узкоколейки в Алапаевске. Идея мне очень нравится. Но, по сути, придётся заново уложить рельсы. Под спецзаказ изготовить шпалы нужного размера. Построить целых 13 мостов. Прежде чем замахнуться на такой проект, я поручил всё посчитать, изучить юридические вопросы. Через месяц мне доложить. Если мы возьмёмся, нам нужны будут партнёры. СвЖД и ЕВРАЗ уже подтвердили свой интерес", — написал Евгений Куйвашев в своём Instagram.