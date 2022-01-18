Евгений Куйвашев и Эдуард Россель обсудили будущее "демидовской узкоколейки"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по проекту возрождения висимской "кукушки" — узкоколейной железной дороги. Через месяц главе региона доложат о стоимости реализации этой идеи.
Инициатором возрождения "демидовской узкоколейки" выступает первый губернатор Свердловской области, сенатор Российской Федерации Эдуард Россель. Он предлагает связать её с "Горой Белой" и сделать туристическим объектом. Протяжённость дороги может составить 67 км.
Сегодня это обсуждалось на встрече с Евгением Куйвашевым. Глава региона поддержал идею и дал поручения продумать проект.
"Этим путём идут зарубежные страны. Да и у нас есть опыт эксплуатации узкоколейки в Алапаевске. Идея мне очень нравится. Но, по сути, придётся заново уложить рельсы. Под спецзаказ изготовить шпалы нужного размера. Построить целых 13 мостов. Прежде чем замахнуться на такой проект, я поручил всё посчитать, изучить юридические вопросы. Через месяц мне доложить. Если мы возьмёмся, нам нужны будут партнёры. СвЖД и ЕВРАЗ уже подтвердили свой интерес", — написал Евгений Куйвашев в своём Instagram.
Справка
Узкоколейная железная дорога в Нижнем Тагиле проходила по территории современного туристического комплекса "Гора Белая" по маршруту Нижнетагильский завод — Висимо-Уткинск, через демидовские заводы. Её начали строить в 1892 году, работала она с 1897 года. По ней перевозили грузы: металл, песок, дрова. Позже её использовали для пассажирских перевозок. В 1990-е годы она пришла в упадок, в 2002 году начался разбор путей и демонтаж оборудования. Тепловозы и дрезины были распроданы.
После восстановления исторических путей по ним могут запустить брендированный поезд "Дорогой Демидовых", который будет рассказывать об истории рода и о первом в России паровозе, созданном в этих местах крепостными мастерами Ефимом и Мироном Черепановыми.