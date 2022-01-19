Опубликован список домов под снос ради расширения улицы Татищева в Екатеринбурге

Участок улицы Татищева готовят к расширению. Фото: сервис Яндекс.Карты

Власти Екатеринбурга составили перечень земельных участков и объектов недвижимости, которые будут изъяты для муниципальных нужд. Речь идёт о расширении участка улицы Татищева (от Красноуральской до Викулова).

Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Как говорится в документе, МБУ "Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку" в том числе поручено:

выполнить предусмотренные законодательством действия, необходимые для подготовки и подписания правообладателями соглашений об изъятии их земельных участков и объектов недвижимости;

обратиться в суд с иском о принудительном изъятии, если по истечении 90 дней со дня получения владельцами изымаемой недвижимости проектов соглашений хотя бы один не представит подписанное соглашение.

Далее горожанам произведут выплаты, объекты, расположенные на улицах Татищева и Заводской, перейдут в собственность муниципалитета и будут снесены. Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы уральской столицы Рустама Галямова.

К постановлению прикреплены три приложения, в которых расписаны образуемые земельные участки и объекты недвижимости, подлежащие изъятию. Публикуем их ниже:

Фото: документ

Фото: документ

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