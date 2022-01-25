В Екатеринбурге у "Калины" образовалась километровая пробка

В городе на данный момент ситуация оценивается в 4 из 10 баллов. Фото: сервис Яндекс.Карты

У концерна "Калина" в столице Урала образовалась километровая пробка. Обстановка усугубляется авариями и масштабными строительными работами.

По данным сервиса Яндекс.Карты, на Объездной дороге в сторону концерна произошло две аварии. В одной из них столкнулись фура с Mercedes. Пострадавших нет. Об этом "Областной газете" рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Изданию уточнили, что ещё одно дорожно-транспортного происшествие произошло на ЕКАД. По предварительным данным, автомобиль Ford при обгоне выехал на встречку и столкнулся с Renault Logan. В результате пострадали оба водителя. Их госпитализировали.

В целом, в городе на данный момент ситуация оценивается в 4 из 10 баллов.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Добавим, в районе "Калины" сейчас проводятся дорожные работы. Развязку планируется полностью перестроить для увеличения пропускной способности.

Развязка у "Калины" — один из крупнейших проектов Екатеринбурга на сегодняшний день, его стоимость — 6,4 млрд рублей. Планировалось, что проект реализуют к 300-летию города (будет отмечаться в 2023 году), но много времени ушло на подготовку технической документации и поиск средств, поэтому срок сдачи нового дорожного узла перенесли на 2024 год. Все подробности читайте тут.