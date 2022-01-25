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Общество / Авто и транспорт
25 января 2022, 14:11

В последние три года аварийность на дорогах Свердловской области постоянно снижается

Камера

В региональном министерстве транспорта отмечают, что на снижение аварийности повлияла установка комплексов фото- и видеофиксации. Фото: Алексей Кунилов

В 2021 году по сравнению с 2020 годом количество ДТП на дорогах Среднего Урала уменьшилось на 1,4 %. С 2019 года в Свердловской области фиксируется устойчивое снижение аварийности на дорогах благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Число аварий в Свердловской области сократилось с более 3 тысяч в 2019 году до 2,8 тысячи в 2021 году. В региональном министерстве транспорта отмечают, что на снижение аварийности повлияла установка комплексов фото- и видеофиксации. Всего на Среднем Урале под наблюдением находится 321 участок дорог, где установлено более 400 камер, 128 из которых — в прошлом году.

Эффективность камер наблюдения подтверждают инспекторы ГИБДД. Они отмечают, что установка стационарного комплекса на аварийном участке дороги снижает число ДТП на 10–50 %.

Также в регионе продолжается работа по оборудованию пешеходных переходов.

"На нерегулируемом пешеходном переходе помимо обязательной бело-желтой "зебры" устанавливают освещение, мигающий жёлтый светофор, дорожные знаки с внутренней подсветкой и светодиодной индикацией, обустраивают "лежачие полицейские". Также переходы оборудуют ограждениями, которые не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В 2021 году на Среднем Урале оборудовали 46 таких переходов. Всего в регионе 5,5 тысячи "пешеходников", которые соответствуют национальным стандартам.

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Областная газета Свердловской области

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