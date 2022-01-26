В Кольцово с 1 февраля увеличится число рейсов в Нур-Султан

Сейчас улететь в столицу Казахстана можно по понедельникам и четвергам. Фото: Павел Ворожцов

В Кольцово с февраля вводится дополнительный рейс Екатеринбург — Нур-Султан. Его будет обслуживать авиакомпания Qazaq Air.

Полёты будут выполняться по вторникам на самолёте De Havilland Dash-8-Q400NG вместимостью до 86 пассажиров. Вылет из столицы Урала запланирован в 20:20. Время в пути составит два часа.

Сейчас улететь в столицу Казахстана можно с "Уральскими авиалиниями" и Qazaq Air по понедельникам и четвергам, напоминают в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Добавим, прибывающие в Казахстан, даже вакцинированные, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Исключением являются дети до 5 лет.