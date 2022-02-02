В Екатеринбурге подземный переход соединит метро и железнодорожный вокзал

Подземный переход позволит пассажирам сэкономить время и напрямую переходить от метро к поездам и обратно. Фото: Галина Соловьёва

Станцию метро "Уральская" и здание железнодорожного вокзала в Екатеринбурге свяжет подземный переход. Его протяжённость составит около 200 метров.

Подготовить проект планировки и межевания территории поручил глава города Алексей Орлов. Предполагается, что подземный переход позволит пассажирам сэкономить время и напрямую переходить от метро к поездам и обратно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что техзадание на разработку необходимой документации должен подготовить департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации. Также специалисты будут принимать предложения от физических и юридических лиц о порядке, сроках разработки и содержании проектов.

Напомним, в июле 2019 года состоялось открытие входа на станцию метро "Геологическая" из ТЦ "Гринвич". Объект передан на баланс метрополитена.