Жители Белоярского городского округа «потеряли» автобус

1 февраля сельчане, не знавшие об отмене маршрута, так и не дождались автобуса. Сейчас проблема решена, но временно. Фото: Алексей Кунилов

На этой неделе большой общественный резонанс вызвала отмена междугороднего маршрута, который связывал белоярские сёла с Каменском-Уральским и Екатеринбургом. Пытаясь отстоять транспорт, жители этих сёл начали собирать подписи в Интернете и обратились за помощью в местные и региональные СМИ.

Маршрут №955 «Каменск-Уральский – Екатеринбург» проходил через четыре белоярских населённых пункта – сам посёлок Белоярский, сёла Бруснятское и Некрасово и деревню Измоденова. Жители последних трёх привыкли ездить на нём в райцентр на учёбу и работу, а также в больницу. В сёлах есть студенты, которые учатся в Каменске-Уральском.

В конце января люди увидели на остановках объявление об отмене маршрута с 1 февраля. И, мягко говоря, пришли в недоумение.

– У многих нет машин, что им теперь делать? На такси каждый день не наездишься! – делились они. – У тех, кто хочет доехать до Екатеринбурга или из одного белоярского села до другого, остались альтернативные варианты, пусть и менее удобные. А вот до Каменска-Уральского другого общественного транспорта нет.

Обслуживает маршрут каменское предприятие «МАП». Лет 15 назад оно получило маршрут вместе с автобусом «в наследство» от другого перевозчика. Поначалу маршрут не вводил нового «хозяина» в долги, но сейчас оказался нерентабельным.

– Траты на дизельное топливо – больше, чем мы можем собрать с линии, – объясняет директор предприятия Юрий Водолазов. – Судите сами: 26 января на первый рейс из Каменска-Уральского не сел никто. 27 января – один человек. 28 января – снова ноль. В белоярских сёлах автобус начинает заполняться, но цифры скромные: прямо перед нами идёт 113 маршрут от Некрасово до Белоярского. А вот обратный рейс в 11:30 из Екатеринбурга. 25 января мы забрали 13 человек, из них всего четверо доехали до Каменска. Заработали 800 рублей. 26 января забрали четыре человека, а на автостанцию Каменска-Уральского автобус пришёл пустым. Получили 90 рублей – цифра смешная!

На втором рейсе от Каменска-Уральского, как объясняет Юрий Водолазов, заполняемость приличная – 17–20 человек. Вот только большинство пассажиров междугородного рейса не доезжают до Белоярского, а выходят на остановках в Каменском районе.

С четверга маршрут №955 вернули, но укоротили. Конечным пунктом стал не Екатеринбург, а Белоярский. С автовокзала Каменска-Уральского автобусы по-прежнему отправляются в 6:10 и в 14:00. Обратный выезд из Белоярского – в 11:18 и 19:23.

Как стало известно «Облгазете», это мера – временная, она будет действовать до 11 февраля. В ближайшую неделю представители областного минтранса совместно с муниципальными властями и перевозчиками должны найти оптимальное решение, которое устроит всех. Один из предложенных вариантов – объединить маршрут №955 с другим маршрутом.