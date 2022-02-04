Создана рабочая группа по строительству Екатеринбургского центрального пассажирского кольца

Для уральской столицы данный проект может стать аналогом наземного метро. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации проекта "Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо". Возглавил её первый замглавы региона Алексей Шмыков.

Центральное пассажирское кольцо свяжет Екатеринбург с городами-спутниками, а также микрорайоны в городе между собой. Новокольцовский маршрут будет охватывать одноимённый микрорайон и объекты Универсиады-2023. Юго-западный маршрут пройдёт через микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая Речка и ВИЗ-Правобережный.

"Транспортная доступность и развитие транспортной инфраструктуры — это серьёзный драйвер для развития любых городов и любых агломераций. Строительство кольцевой дороги для наших электричек — это важный проект, над которым мы работаем в тесном контакте с руководством Свердловской железной дороги. Наши пригороды и многие районы, безусловно, свяжут электрички "Ласточка", — отмечал губернатор Евгений Куйвашев в ходе ежегодной пресс-конференции.

Добавим, что в рабочую группу по строительству кольца вошли министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов и замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. Они стали заместителями руководителя группы. Свердловскую железную дорогу представят начальник филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников и замначальника Алексей Гребёнкин. Над проектом городской электрички будут также работать представители администраций Арамильского ГО, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Первоуральска, Берёзовского, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее Евгений Куйвашев также сообщал, что маршрут Новокольцовский вошёл в федеральную инициативу "Мобильный город", который в том числе предусматривает развитие транспортной инфраструктуры за счёт городских электричек.

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