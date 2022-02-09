Месячный проездной на все виды транспорта в Екатеринбурге будет стоить от 1 500 до 2 900 рублей

Алексей Бубнов сказал, что общественный транспорт является наиболее экономически выгодным для екатеринбуржцев. Фото: Галина Соловьёва

Заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов представил новое тарифное меню в общественном транспорте, которое начнёт действовать с 15 февраля. Также замглавы уральской столицы напомнил, что пользоваться новым проездным жители Екатеринбурга смогут с 1 марта.

Отметим, что максимальный тариф (32 рубля) вступает в силу 11 февраля, то есть плата за проезд станет одинаковой в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Тарифное меню вступит в силу с 15 февраля.

Алексей Бубнов в эфире "4 канала" сказал, что общественный транспорт является наиболее экономически выгодным для екатеринбуржцев, а тарифы на проезд будут меняться только в лучшую сторону.

"Мы предусмотрели пересадочный тариф на 60 минут в метрополитене, что позволит горожанам делать больше пересадок добираясь с одного конца города в другой и экономить на проезде", – передаёт слова заместителя мэра пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Публикуем новое тарифное меню для общественного транспорта:

Месячный проездной для всех видов транспорта будет стоить:

для организаций – 2 900 рублей;

для граждан – 2 800 рублей;

для студентов – 1 900 рублей;

для школьников – 1 500 рублей.

Для школьников проездной для наземного транспорта будет стоить 960 рублей.

Проездной на одном виде наземного транспорта будет стоить:

для граждан – 2 230 рублей (кроме троллейбуса);

для студентов – 1 250 рублей (кроме троллейбуса);

для школьников – 740 рублей.

Проездной для наземного транспорта с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки будет стоить:

не более 20 поездок – 570 рублей;

не более 40 поездок – 1 120 рублей;

не более 70 поездок – 1 925 рублей.

Стоимость оплаты проезда через "электронный кошелёк" в любом виде общественного транспорта составит:

для граждан – 30 рублей за поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, 32 рубля – в метро;

для студентов – 28,5 рублей за поездку;

для школьников – 27,5 рублей за поездку.

Для пенсионеров стоимость проезда составит:

на четыре вида транспорта с лимитом в 50 поездок в месяц – 520 рублей;

на наземный транспорт в течение месяца – 970 рублей;

"электронный кошелёк" на четыре вида транспорта – 23 рубля за поездку.

Электронный пересадочный проездной для наземного транспорта на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля. На все виды транспорта и 60 минут с момента начала первой поездки – 62 рубля.