Более 300 машин убирают снег на трассах Свердловской области

Снегоуборочная техника будет работать непрерывно до полной ликвидации последствий снегопада. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские трассы от снега и снежного наката расчищают 322 спецмашины. Для устранения гололёда уже израсходовано 1,6 тысячи тонн пескосоляной смеси и 110 тонн песка.

Снегопад продолжается, поэтому дорожные службы перешли в режим повышенной готовности, сообщает региональный департамент информполитики.

11–12 февраля над территорией региона проходит снежный фронт. За ночь высота снежного покрова на проезжей части достигла 5 сантиметров. В течение суток может выпасть ещё до 4 сантиметров снега.

По данным свердловского управления автодорог, снегоуборочная техника будет работать непрерывно до полной ликвидации последствий снегопада. Специалисты лично проконтролируют работу подрядных организаций. В этом им помогут 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области просят водителей соблюдать правила дорожного движения, избегать резких манёвров и исключить рискованные обгоны. Также следует увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми резко снизить скорость.