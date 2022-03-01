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Общество / Авто и транспорт
1 марта 2022, 17:57

В Екатеринбурге заработал единый проездной билет

оплата проезда банковской картой

За месячный проездной для всех видов транспорта гражданам придётся заплатить 2,8 тыс. рублей. Фото: Галина Соловьёва

С сегодняшнего дня в общественном транспорте Екатеринбурга начал действовать единый проездной билет. Стоимость месячного абонемента теперь составляет от 1 500 до 2 900 рублей.

Электронный пересадочный проездной для наземного транспорта на 30 минут с момента начала первой поездки обойдётся пассажирам в 32 рубля. На все виды транспорта и 60 минут с момента начала первой поездки — 62 рубля.

Максимальный тариф — 32 рубля — вступил в силу 11 февраля. Плата за проезд стала одинаковой в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. 

Напомним, в начале февраля было представлено новое тарифное меню. К примеру, за месячный проездной для всех видов транспорта организациям придётся заплатить 2,9 тыс. рублей, гражданам — 2,8 тыс. рублей, студентам — 1,9 тыс. рублей, школьникам — 1,5 тыс. рублей.

Проездной на одном виде наземного транспорта будет стоить:

  • для граждан — 2 230 рублей (кроме троллейбуса);
  • для студентов — 1 250 рублей (кроме троллейбуса);
  • для школьников — 740 рублей.

Стоимость оплаты проезда через "электронный кошелёк" в любом виде общественного транспорта составит:

  • для граждан — 30 рублей за поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, 32 рубля — в метро;
  • для студентов — 28,5 рублей за поездку;
  • для школьников — 27,5 рублей за поездку;
  • для пенсионеров — 23 рубля за поездку.
Областная газета Свердловской области

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