ГИБДД ограничила движение общественного транспорта на свердловских дорогах

На дорогах поздно вечером и ночью произошло множество ДТП, в том числе со смертельным исходом. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ГИБДД временно запретила грузовикам и общественному транспорту передвигаться по дорогам Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Николо-Павловское — Алапаевск и Нижняя Салда — Алапаевск. Из-за снега и метели там сложились неблагоприятные дорожные условия.

Ограничения введены со 106-го по 145-й км на первой автодороге, с 69-го по 112-й км — на второй, с 25-го по 79-й — на третьей.

Водителям рекомендуют ехать на пониженной скорости, особенно при движении по мостам, путепроводам, эстакадам, проезде перекрёстков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. В этих местах ледяной накат образуется из-за постоянных торможений. От дальних поездок в ближайшее время лучше отказаться.

"Ограничительные меры введены из-за неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы в усиленном режиме. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, а также по телефону 112", — рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Накануне на Средний Урал обрушилась непогода. Сильный снег, метели, шквалистый ветер 25 м/с, на дорогах гололедица в виде снежного наката сохранятся сегодня. На дорогах поздно вечером и ночью произошло множество ДТП, в том числе со смертельным исходом.