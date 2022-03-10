Школьники смогут ездить на поезде со скидкой 50 % этим летом

За 6 лет льготными условиями воспользовались 14 млн школьников. Фото: Алексей Кунилов

РЖД снова вводит скидку 50 % на билеты на поезд для детей от 10 до 17 лет. Школьники смогут путешествовать за полцены всё лето — с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Предложение актуально для тех детей, которым на момент поездки исполнится 10, но не будет 18 лет. Скидка распространяется на общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов, включая фирменные, вагоны 2-го и 3-го класса электропоездов дальнего следования, купейные вагоны двухэтажных поездов (цена билета в них будет сопоставима с половиной стоимости проезда в плацкартном вагоне). При этом за постельное бельё придётся заплатить в полном объёме.

В РЖД напомнили, что вводят такие скидки на лето ежегодно с 2016 года. За это время льготными условиями воспользовались 14 млн школьников. При посадке с ребёнком необходимо предъявить его проездной билет и документ, удостоверяющий личность. До 14 лет разрешается предоставлять нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.

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