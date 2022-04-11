В Екатеринбурге отложили перекрытие развязки на Луганской

Реконструкция транспортной развязки входит в план по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге с 10 апреля планировалось ограничить движение по развязке на Луганской. Однако этого не случилось.

"Действительно пока мост не перекрыт", — заявили "Областной газете" в пресс-службе мэрии. При этом изданию уточнили, что график работ остаётся прежним. Активная фаза ремонта продлится в период с 11 апреля и до конца лета.

"Подрядная организация перекроет движение по второй половине ремонтируемого моста, когда строители приступят к работе непосредственно на дорожном полотне. По предварительной информации, это произойдёт завтра, 12 апреля", — добавил представитель горадминистрации.

План введения ограничений:

со дня закрытия по 1 августа по нечётной стороне улицы Луганской, от Кольцовского тракта до съезда № 6;

со дня закрытия по 31 августа по съездам № 4, 5, 6;

с 15 июля по 1 августа по мосту через реку Исеть, расположенному на съезде № 2;

с 1 августа по 31 августа по съезду № 2.

Напомним, въезд на мост в сторону Кольцово с Объездной дороги был открыт после ремонта в сентябре 2021 года. После въезда проезжая часть была расширена до трёх полос. Подробнее об этом читайте тут.