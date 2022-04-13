Екатеринбуржцы могут следить за ремонтом развязки на Луганской онлайн

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: вид с камер

Ремонт развязки на улице Луганской в Екатеринбурге транслируется в режиме онлайн. На территории стройки работают три камеры.

Все желающие в режиме реального времени могут посмотреть, что происходит на путепроводе. Ранее система наблюдения, созданная по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и градоначальника Алексея Орлова, действовала на трёх ремонтируемых мостах города, в том числе и на развязке Луганская — Объездная.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сейчас движение по развязке в оба направления организовано по части моста, которая обеспечивает трафик в сторону Кольцово. Чтобы объехать зону проведения работ, можно воспользоваться Сибирским трактом или его дублёром. В том случае, если со стороны Кольцово необходимо попасть в микрорайон Ботаника, то, доехав до Саввы Белых, нужно повернуть налево и добраться до Белинского и уже оттуда проследовать в нужном направлении.

Напомним, ремонт развязки продлится до конца лета. Ниже публикуем план введения ограничений:

с 12 апреля по 1 августа по нечётной стороне улицы Луганской, от Кольцовского тракта до съезда № 6;

с 12 апреля по 31 августа по съездам № 4, 5, 6;

с 15 июля по 1 августа по мосту через реку Исеть, расположенному на съезде № 2;

с 1 августа по 31 августа по съезду № 2.

Фото: схема

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

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