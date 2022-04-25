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Общество / Авто и транспорт
25 апреля 2022, 16:32

Правительство РФ выделило ещё 120 млрд рублей на ремонт и строительство дорог

трасса Казань — Екатеринбург

34 млрд рублей пойдёт на реконструкцию дорог, формирующих международный маршрут Европа — Западный Китай и внутреннее направление Казань — Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2022 году 120 млрд рублей на строительство новых и приведение в порядок действующих автодорог. В частности, 34 млрд рублей пойдёт на реконструкцию дорог, формирующих международный маршрут Европа — Западный Китай и внутреннее направление Казань — Екатеринбург.

Кроме того, часть этих 34 млрд рублей пойдёт на модернизацию участков, соединяющих города Золотого кольца.

Остальные 86 млрд рублей распределили между 63 субъектами РФ, нуждающимися в модернизации региональных автомобильных дорог. Наибольший объём работ предстоит Саратовской области, где в 2022 году планируют отремонтировать 400 км дорог. Также в Волгограде продолжается строительство нового моста через Волгу.

Помимо этого в рамках выделенных средств будут построены обходы Волгограда и Гудермеса, имеющие особую экономическую значимость для Чечни и Волгоградской области, сообщает пресс-служба кабмина.

Как ранее сообщала "Областная газета", ввод в эксплуатацию первого участка скоростной автодороги Казань — Екатеринбург запланировали на осень 2022 года. Речь идёт о шестикилометровом отрезке трассы М-7 "Волга" в Актанышском районе республики Татарстан.

Областная газета Свердловской области

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