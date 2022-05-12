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Общество / Авто и транспорт
12 мая 2022, 11:29

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов страны продлено до 19 мая

взлетающий самолет

Остальные аэропорты РФ работают штатно. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ. Он будет действовать до 19 мая.

До этого времени сохраняются ограничения полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При перевозке пассажиров рекомендуется использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно. Более подробную информацию следует уточнять на их официальных сайтах.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 13 мая.

Областная газета Свердловской области

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