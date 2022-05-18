Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов

О работе аэропортов можно узнать на их официальных сайтах. Фото: Галина Соловьева

В очередной раз Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ. Он будет действовать еще неделю, до 25 мая.

Сохраняются ограничения полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, говорится на сайте федерального агентства.

Отмечается, что остальные российские аэропорты работают штатно. Более подробную информацию можно узнать на сайтах воздушных гаваней.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 19 мая.