Свердловские дороги покроют особо устойчивым к уральскому климату асфальтобетоном

Материал адаптированы к сложным климатическим условиям Среднего Урала. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут капитально отремонтированы 17 из 35 свердловских дорог с применением новых асфальтобетонных смесей и современного оборудования.

Дорожники используют новый асфальтобетон, рецепт которого разработан по системе объемного проектирования и соответствует новым стандартам. Требования к его составляющим повышены до европейского уровня и адаптированы к сложным климатическим условиям Среднего Урала. К примеру, такой материал применяют при ремонте участка обхода села Покровское, на территории Артемовского городского округа. А также на ремонтируемом участке дороги Ревда — Дегтярск — Курганово.

При проведении работ верхний слой дорожного полотна также покроют специальными полимеризующими добавками — в результате асфальтобетон прослужит гораздо дольше обычного, будет устойчив к трещинообразованию и колееобразованию.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперштаба дал поручения по развитию дорожной отрасли. "Важно удержать набранные темпы дорожного строительства, не отступать от ранее намеченных планов. Мы направляем значительные средства на развитие дорожной отрасли. Это вносит весомый вклад в поддержание устойчивости экономики региона", — заявлял глава региона.

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